На трех российских федеральных трассах расширят возможности дорожных камер

В 2026 году «Автодор» дополнит функционал комплексов фото- и видеофиксации, установленных на автомобилях аварийных комиссаров. Такие камеры научат «видеть» использование телефона за рулем, непристегнутых водителей и остановку на обочине.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу госкомпании Вячеслава Петушенко. По его словам, для анализа дорожной обстановки уже используется искусственный интеллект (ИИ). Мониторить ситуацию помогают 164 экипажа дорожных комиссаров, каждую машину которых снабдили четверкой дорожных камер. На сегодняшний день они отслеживают ощутимое превышение скоростного режима на федеральных магистралях М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток», а в течение года добавятся вышеупомянутые нововведения.

Согласно статистике за прошлый год, сеть трасс, находящихся под управлением «Автодора», разрослась практически на тысячу километров. В то же время там на 11,4% сократилась аварийность, а количество погибших упало на 18%, добавил г-н Петушенко. Еще он напомнил о музыкальной разметке, говоря о мерах повышения безопасности на дорогах. В 2024-м соответствующие элементы нанесли на М-11, а в 2025-м «зазвучали» три участка во Владимирской и Нижегородской областях.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что до 2030 года «Автодор» получит на платные дороги более 1 трлн рублей.