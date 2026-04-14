Названы автодороги Москвы, где в первую очередь обновят асфальт

В Москве прежде всего обновят дорожное полотно на участках МКАД и ТТК, на Рязанском и Ленинском проспектах, а также на Боровском шоссе, Моховой улице и Москворецкой набережной. Предусмотрены точечные восстановительные работы и в других локациях Первопрестольной.

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. По словам заместителя градоначальника Петра Бирюкова, соответствующие работы начались, как только в столице установились круглосуточная положительная температура воздуха.

Ремонт асфальтового покрытия на перечисленных дорогах и улицах будут проводить весь остаток весны и летом. Дороги собираются обновлять преимущественно в ночное время, процесс разделен на этапы. Первым делом специалисты займутся фрезерованием существующего покрытия. После наступит черед ремонта смотровых колодцев и дождеприёмным решеток. Затем предстоит уложить новый асфальт и нанести дорожную разметку в качестве финального штриха.

Отметим, что ключевой проблемой разбитых московских дорог заммэра назвал колейность, которая появляется из-за интенсивного автомобильного движения.

