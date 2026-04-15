Показатели смертности на МКАД рухнули на 86%

С начала года количество погибших на Московской кольцевой автодороге (МКАД) сократилось на 86%, по сравнению с первым кварталом 2025-го. Статус лидера по безопасности дорожного движения по-прежнему принадлежит столице.

Об этом сообщил агентству ТАСС заммэра Первопрестольной Максим Ликсутов. Он отметил, что ежедневно по МКАД проезжает около 1,2 млн машин, магистраль считается одной из самых интенсивных и популярных в городе.

Согласно статистике Центра организации дорожного движения (ЦОДД), с января по март на упомянутой кольцевой автодороге погиб один человек. В то же время есть участки, где не произошло ни одной аварии с пострадавшими.

Высокий уровень безопасности на МКАД удалось обеспечить за счет комплексного подхода. Он подразумевает использование систем видеоаналитики, умеющих определять полтора десятка типов опасных ситуаций. Свою роль сыграла круглосуточная работа специалистов Ситуационного центра для оперативного устранения затруднений и реагирования на нештатные ситуации, не будем забывать про вклад Дорожного патруля и установку дорожных камер.

Остается сказать, что ЦОДД стремится к нулевой смертности на московских дорогах.