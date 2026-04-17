Водители начали реже нарушать правила парковки в Москве

В пяти административных округах Москвы из двенадцати автомобилисты стали реже бросать машины под запрещающими знаками. Максимально высоких показателей удалось добиться в Юго-Западном округе (ЮЗАО), где ситуация улучшилась на 40%.

Больше всего уровень дисциплины вырос на юго-западе столицы

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max московский департамент транспорта, на второй строчке расположился Центральный округ (ЦАО) за счет положительной 30-процентной динамики на. На западе (ЗАО) и востоке (ВАО) Первопрестольной зафиксирована прибавка на 26% и 24% соответственно, последнюю строчку в топ-5 занял Южный округ (ЮАО) с 18-процентным приростом.

Цифры пошли вверх не без участия инспекторов МАДИ (Московская административная дорожная инспекция). Они постоянно проводят рейды, принимая меры в отношении нарушителей. Автомобилистам напоминают прописные истины, касающиеся парковки, а также предупреждают о риске эвакуации и штрафов.

По словам заммэра Москвы Максима Ликустова, нарушений в столице стало меньше не только из-за контроля со стороны властей, но и благодаря большей дисциплине самих водителей.

