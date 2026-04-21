Первый автомобильный мост между Россией и КНДР откроют летом

На границе России и КНДР прошла церемония стыковки пролетов будущего моста через реку Туманная. Новое сооружение свяжет две страны прямым автомобильным сообщением.

Работы по возведению конструкции стартовали год назад — в конце апреля 2025-го

В церемонии по видеосвязи приняли участие глава Минтранса РФ Андрей Никитин, министр природных ресурсов Александр Козлов, который также является сопредседателем межправительственной комиссии по сотрудничеству с КНДР, и директор Первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.

Андрей Никитин в ходе церемонии поблагодарил строителей, инженеров и всех, кто участвует в проекте. Он отметил, что запуск моста серьезно повлияет на экономику приграничных территорий обеих стран. Сейчас между Россией и КНДР есть только железнодорожное сообщение по мосту Дружбы. Новый автомобильный переход позволит нарастить объемы торговли, упростить логистику и сделать приграничные районы более оживленными.

Глава Минтранса добавил, что стыковка пролетов — важный этап стройки. Меньше чем за год рабочие успели возвести опоры и надвинуть пролетные строения. Никитин подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря слаженной работе команды специалистов. Сейчас на объекте трудятся больше 70 человек и задействовано свыше 30 единиц техники. Для строительства уже использовали более 5 тысяч тонн металлоконструкций и больше 9 тысяч кубометров бетона.

Длина всего мостового перехода составляет почти 5 км, из них около 1 км приходится непосредственно на мост. На нем будет организовано две полосы движения. Открыть движение по мосту рассчитывают летом этого года, сообщается на официальном сайте Минтранса.

Параллельно в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» рядом с мостом возводят автомобильный пункт пропуска Хасан. Там обустроят 10 полос для проезда машин. По плану погранпереход сможет обслуживать до 300 автомобилей и 2850 человек в сутки. В дальнейшем пропускную способность можно будет нарастить.

Добавим, что соглашение о строительстве моста было подписано еще в 2024 году. Тогда на церемонии присутствовали Владимир Путин и Ким Чен Ын. Сами работы начались 30 апреля 2025 года, старт им дали Михаил Мишустин и глава Совета министров КНДР Пак Тхэ Сон.