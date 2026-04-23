Заправка становится роскошью: бензин продолжает дорожать

Свежая сводка Росстата, подготовленная по итогам еженедельного мониторинга более чем 1800 автозаправочных станций в 280 городах страны, подтверждает неприятную для российских автомобилистов тенденцию. Стоимость моторного топлива продолжает планомерно ползти вверх, и период с 13 по 20 апреля 2026 года не стал исключением.

За неделю литр топлива прибавил в России еще 14 копеек, а в отдельных регионах рост цен превысил один процент

По данным статистического ведомства, средняя розничная цена бензина в России за отчетную неделю поднялась на 14 копеек и достигла отметки 67,05 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало чуть менее заметно — на 8 копеек, до 78,02 рубля за литр.

Если разобрать динамику по отдельным маркам, картина получается следующей. Самый массовый АИ-92 прибавил в цене 13 копеек и теперь обходится автовладельцам в среднем в 63,49 рубля за литр. Популярный АИ-95 подорожал на те же 14 копеек, и его средняя стоимость составила 68,93 рубля. Заметнее всего выросла цена на высокооктановый АИ-98 — сразу на 25 копеек, до 93,17 рубля за литр.

География подорожания оказалась обширной: рост розничных цен зафиксирован в 73 субъектах РФ. Лидерами антирейтинга стали южные регионы страны. В Республике Крым топливо прибавило в цене 1,2%, в Чеченской Республике — 1,1%, в Севастополе — ровно один процент. Впрочем, нашлись и территории, где ситуация развивалась в обратном направлении. В Республике Тыва, Приморском крае и Магаданской области отмечено пусть и незначительное, но снижение стоимости бензина — на 0,2 процента.

Обе российские столицы продемонстрировали умеренный рост — по 0,2 процента за неделю. Впрочем, разброс цен внутри самих мегаполисов остается весьма существенным. На наблюдаемых АЗС Москвы литр АИ-92 предлагался по цене от 62,09 до 65 рублей, АИ-95 — в диапазоне от 68,19 до 74,49 рубля, а высокооктановые марки АИ-98 и выше — от 91,98 до 98,57 рубля. В Санкт-Петербурге ценовой коридор оказался несколько уже: АИ-92 стоил от 63,29 до 65,07 рубля, АИ-95 — от 68,06 до 71,7 рубля, а премиальный АИ-98 и выше — от 94,15 до 98,45 рубля за литр.

Таким образом, психологически значимая планка в сто рублей за литр премиального бензина, еще недавно казавшаяся отдаленной перспективой, в обеих столицах уже фактически маячит на горизонте. Еженедельный прирост в несколько копеек, если рассматривать его в моменте, выглядит не столь пугающе, однако при сохранении подобной динамики годовой итог обещает стать ощутимым ударом по кошельку рядового автомобилиста.