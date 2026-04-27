Минтранс готовит рамочный закон о единой транспортной политике

Министерство транспорта подготовило проект рамочного федерального закона «О транспортной политике», который в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение, а затем направлен в правительство. Документ призван систематизировать обширную нормативную базу: только с 2000 года в транспортной сфере было принято свыше 220 федеральных законов, отмечал ранее вице-премьер Виталий Савельев.

Перспективы закона обсуждались в марте на совещании в правительстве с участием Савельева, вице-премьера Марата Хуснуллина и министра транспорта Андрея Никитина. По замыслу разработчиков, новый акт не подменит действующие транспортные кодексы и уставы, а дополнит их, не нарушая сложившейся структуры законодательства.

Проект, подчеркивает издание «Ведомости», впервые обобщает понятийный аппарат отрасли и закрепляет три ключевые цели транспортной политики: скоординированное развитие транспортной системы, удовлетворение потребностей населения и экономики в логистических услугах, а также укрепление обороны и безопасности государства. Всего выделено 11 принципов, среди которых единство управления, равный доступ участников рынка к мерам господдержки и ответственность за реализацию политики.

Особое место в проекте занимает так называемый транспортно-экономический баланс — инструмент прогнозирования грузовых и экспортно-импортных потоков. Его внедрение пойдет через подсистему национальной цифровой платформы «Гослог», предназначенной для построения оптимальных маршрутов. Концепцию баланса в ноябре прошлого года на форуме «Транспортная неделя» поддержал премьер Михаил Мишустин.

Закон также формирует правовые рамки для единой опорной транспортной сети, перспективных видов транспорта, включая беспилотные авиационные системы, и международных транспортных коридоров. Актуальность инициативы подкреплена масштабными планами: до 2030 года предстоит модернизировать не менее 75 аэропортов, построить свыше 2500 км дорог и привести в нормативное состояние не менее 85% общественного транспорта.