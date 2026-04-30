На пешеходных переходах в Москве появились светодиодные блоки и проекторы

Столичный дептранс объявил о запуске эксперимента по использованию подсветки, дублирующей сигналы светофора на пешеходных переходах. Как сообщили в ведомстве, она появилась в тестовом режиме уже на десяти «зебрах».

В ЦОДД пояснили, что основная цель внедрения асфальтовой подсветки — снижение аварийности с участием пешеходов. Зачастую люди отвлекаются на телефоны и просто не замечают сигналы светофоров.

В рамках теста применяются два типа оборудования. На пяти адресах смонтированы светодиодные блоки, встроенные в тротуарную плитку, а на остальных пяти — световые проекторы, транслирующие сигналы на асфальт.

Светодиодные блоки появились на Чертановской улице, Алтуфьевском шоссе, на пересечении улиц Марьинский Парк и Краснодарской, а также на перекрестках Нижегородской улицы с Четырёхдомным переулком и Бакинской улицы с Севанской улицей.

Что же касается проекторов, то они установлены на Каширском шоссе у одноименной станции метро, на дублере Рязанского проспекта у остановки «Платформа Качарово», на пересечении Таганской улицы и Марксистского переулка, Локомотивного проезда с 3-м Нижнелихоборским проездом, а также на проспекте Маршала Жукова у дома 27.

В дептрансе отмечают, что на работу подсветки не влияют погодные условия — ни дождь, ни сильный мороз. А решение о расширении практики на другие пешеходные переходы будет принято по итогам эксперимента.