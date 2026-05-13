В 2026 году автодороги Москвы стали еще безопаснее

Свежей статистикой поделилась столичная Госавтоинспекция. По словам представителей ведомства, московские дороги удалось сделать безопаснее за счет системного подхода. За первые четыре месяца 2026 года в Первопрестольной зафиксировали 2116 дорожных аварий. В результате пострадавшими признали 2461 человека, погибли еще 62.
Стала позитивнее обстановка на отдельно взятых магистралях. Например, в первом квартале на МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога) произошло всего одно ДТП со смертельным исходом. В годовом выражении число аварий с погибшими рухнуло на внушительные 86%.
Напомним, в начале текущего года Москва сумела побить собственный рекорд по безопасности на дорогах. Уровень социального риска, то есть количество погибших в дорожных авариях на 100 тыс. человек, упал до 2,22 единиц.
Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал самые аварийные дороги Москвы.