В 2026 году автодороги Москвы стали еще безопаснее

С января по апрель количество ДТП в Москве сократилось на 10,3%, если проводить параллель с прошлым годом. За тот же период число смертей на дорогах снизилось на 8,8%, цифры по травмам просели на 8,1%.

Свежей статистикой поделилась столичная Госавтоинспекция. По словам представителей ведомства, московские дороги удалось сделать безопаснее за счет системного подхода. За первые четыре месяца 2026 года в Первопрестольной зафиксировали 2116 дорожных аварий. В результате пострадавшими признали 2461 человека, погибли еще 62.

Стала позитивнее обстановка на отдельно взятых магистралях. Например, в первом квартале на МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога) произошло всего одно ДТП со смертельным исходом. В годовом выражении число аварий с погибшими рухнуло на внушительные 86%.

Напомним, в начале текущего года Москва сумела побить собственный рекорд по безопасности на дорогах. Уровень социального риска, то есть количество погибших в дорожных авариях на 100 тыс. человек, упал до 2,22 единиц.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал самые аварийные дороги Москвы.