Водители Москвы стали реже останавливаться на вылетных магистралях

В 2026 году московские автомобилисты останавливались на вылетных скоростных магистралях почти 37 тыс. раз. За год показатели в целом сократились на 18%, чаще всего соответствующие нарушение ПДД фиксировалось на Рязанском проспекте.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщает московский департамент транспорта, опираясь на данные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Согласно статистике инспекторов, недобросовестные автолюбители останавливали машины на Рязанском проспекте, игнорируя требования дорожных знаков, 6193 раза.

Следом по тому же принципу идут Кутузовский проспект и Рублевское шоссе — 5325 и 4649 остановок соответственно. Еще в первую пятерку включили Ленинградский проспект, а также Ярославское и Дмитровское шоссе.

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, каждый нарушитель получили штраф в размере 4,5 тыс. рублей. Остановка машин на вылетных магистралях Москвы не только затрудняет движение, но и повышает вероятность тяжелых аварий, отметил чиновник.