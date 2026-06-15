В России снова упростили требования к выпуску бензина

С одобрения федеральных властей российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) продолжат выпускать топливо класса «Евро-5», ориентируясь на упрощенные требования. В частности, речь идет о повышенном содержании серы.

Это должно помочь быстрее ликвидировать его дефицит

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, впервые подобное разрешение оформили минувшей осенью. В конце весны 2026-го нововведение пролонгировали, о чем стало известно только сейчас.

Суть в том, что в России позволили производить бензин с содержанием серы до 150 мг/кг, планку по дизелю опустили до 350 мг/кг. Установленные значения соответствуют классу «Евро-3», а в топливе с маркировкой «Евро-5» должно быть не более 10 мг/кг серы. Но пока «пятерку» в стране делают с показателями «тройки».

Послабления призваны не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке России. Уточняется, что в страны ЕАЭС такие нефтепродукты поставлять не будут.

По словам экспертов, увеличение выпуска топлива даст возможность частично смягчить ситуацию с его нехваткой в отдельных регионах. Однако повышенное содержание серы может негативно повлиять на моторы и выхлопные системы современных машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл россиянам схему развода с талонами на бензин.