В Госдуме объяснили, почему на АЗС начали вводить ограничения на топливо

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских объяснил, почему на российских заправках начали вводить лимиты на реализацию горючего. По его словам, дело не только в атаках беспилотников, но и в логистических затруднениях, а также плановых остановках нефтеперерабатывающих предприятий на профилактику.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата, НПЗ традиционно приступают к регламентным ремонтным работам согласно утвержденным планам, стартующим в мае. Определенное влияние оказывают и вынужденные временные приостановки, спровоцированные налетами дронов.

По заверению г-на Ананских, все действующие ограничения являются исключительной и краткосрочной мерой. Он добавил, что в ряде субъектов федерации просто произошло наложение нескольких факторов, однако ничего критического в сложившейся ситуации нет.

Ограничения действительно затронули несколько регионов. В конце мая в Крыму были введены лимиты на отпуск бензина марок АИ-95 и АИ-92, причиной чему послужили сложности с транспортировкой. С началом июня свободную реализацию топлива приостановили в Севастополе, где приобрести горючее теперь можно исключительно по заблаговременно купленным талонам, при этом для одного человека установлена норма в 20 литров.

Сегодня же, 16 июня, о введении ограничений на продажу как бензина, так и дизельного топлива во всех своих розничных точках в стране заявила компания «Татнефть».