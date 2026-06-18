Эксперты пока не считают лимиты на топливо на АЗС системным кризисом

На днях сеть АЗС «Татнефть» ввела ограничения на продажу топлива. Так, в Челябинске бензин для легковых машин отпускали не больше 30 литров «в руки», дизтопливо — до 60 литров. В Оренбургской области установили более жесткие лимиты: 20 л бензина или 40 л дизеля. В компании меры назвали временными, и часть ограничений уже смягчили, оставив лимит только на продажу АИ-95. Но что будет с топливным рынком в ближайшие месяцы — портал «АвтоВзгляд» выяснил у экспертов.

Сложившаяся ситуация — серьезная проблема для логистики, однако сейчас она еще не критична

Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК», считает ситуацию крайне серьезной. По его словам, массовый выход из строя нефтеперерабатывающих заводовстраны — это не просто неблагоприятная ситуация, а катастрофа для логистики и экономики всей России.

— Проблема не только в производстве топлива, а еще и в доставке и хранении. И именно с этим сейчас столкнулись власти некоторых регионов РФ. Цены будут расти, и при самом неблагоприятном развитии событий нас ждет нормирование продаж топлива, вплоть до полной приостановки, — предупреждает Разин, также обращая внимание на разрешение НПЗ производить топливо по стандарту «Евро-3».

— По сути это равносильно официальному заявлению, что, мол, «за качество топлива не отвечаем — заправляйтесь чем можете». Такая мера неминуемо приведет к потере контроля над качеством ГСМ и еще более стремительному выходу из строя и без того стареющего отечественного автопарка, — подчеркивает наш собеседник.

Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ, называет введение топливных лимитов на АЗС вынужденной реакцией на локальный дефицит, возникший после атак вражеских беспилотников на НПЗ.

— Компании столкнулись с временным снижением объемов производства, что особенно заметно в регионах, где таже «Татнефть» является одним из ключевых поставщиков. Ограничения в 20-30 литров бензина на легковой автомобиль — это классический способ растянуть имеющиеся запасы и не допустить полного опустошения бензоколонок, — пояснил Климов.

По его словам, другие крупные сети («Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть») пока не вводят аналогичных жестких ограничений по всей стране. Однако в отдельных регионах, особенно тех, где сильно пострадали местные НПЗ, могут появляться неформальные лимиты или отказы в продаже больших объемов.

— Полноценного системного кризиса по стране пока нет, но ситуация остается напряженной. Если атаки на топливную инфраструктуру продолжатся, риск расширения ограничений на другие сети сохранится, — предупреждает эксперт.

Что касается мощностей «Татнефти», Климов считает, что они пострадали, но не критично. У компании несколько НПЗ, и вывод из строя одного-двух объектов не парализовал всю систему. Но даже частичное снижение производства создает дефицит в конкретных регионах, особенно если нарушена логистика. Полностью стабилизировать ситуацию удастся только после восстановления поврежденных мощностей и при условии, что новых атак не будет, или они будут успешно отбиты.

Эксперт резюмирует: ограничения «Татнефти» — это не начало масштабного топливного кризиса, а сигнал о том, что отрасль остается уязвимой к внешним ударам. Если ситуация не ухудшится, лимиты, скорее всего, снимут. Но не исключено, что цены на топливо в ближайшие недели продолжат расти.