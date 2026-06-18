9

Для ряда водителей вырос штраф за парковку на газонах Подмосковья

Максимальный размер наказания составляет 100 тыс. рублей

Согласно последним изменениям в КоАП Московской области, принятым Мособлдумой, в регионе увеличился минимальный размер штрафа для некоторых водителей, бросающих машины на газонах, цветниках, а также участках с зелеными насаждениями. Ужесточение правил касается юридических и должностных лиц.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Для ряда водителей вырос штраф за парковку на газонах Подмосковья

Об этом сообщается на сайте упомянутой думы. Изначальные штрафы для юрлиц подросли до 50 тыс. рублей с прежних трех десятков. В свою очередь, должностные лица теперь будут вынуждены платить по 20 тыс. «целковых», хотя раньше можно было отделаться десятью. В итоге первая категория при необходимости обязана отдавать от 50 до 100 тыс. «деревянных», а вторая — от 20 до 50 тыс.

Отметим, что для простых автомобилистов ничего не изменилось. То есть сумма штрафа составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

Кстати, еще Мособлдума уточнила ответственность за стоянку у контейнерных площадок. Наказание последует, если автомобиль припаркован непосредственно перед местом накопления мусора, мешая приближению мусоровоза.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует