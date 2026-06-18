Для ряда водителей вырос штраф за парковку на газонах Подмосковья

Согласно последним изменениям в КоАП Московской области, принятым Мособлдумой, в регионе увеличился минимальный размер штрафа для некоторых водителей, бросающих машины на газонах, цветниках, а также участках с зелеными насаждениями. Ужесточение правил касается юридических и должностных лиц.

Об этом сообщается на сайте упомянутой думы. Изначальные штрафы для юрлиц подросли до 50 тыс. рублей с прежних трех десятков. В свою очередь, должностные лица теперь будут вынуждены платить по 20 тыс. «целковых», хотя раньше можно было отделаться десятью. В итоге первая категория при необходимости обязана отдавать от 50 до 100 тыс. «деревянных», а вторая — от 20 до 50 тыс.

Отметим, что для простых автомобилистов ничего не изменилось. То есть сумма штрафа составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

Кстати, еще Мособлдума уточнила ответственность за стоянку у контейнерных площадок. Наказание последует, если автомобиль припаркован непосредственно перед местом накопления мусора, мешая приближению мусоровоза.