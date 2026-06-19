Эксперты назвали плюсы и минусы увеличения лимита на бесплатную парковку

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили установить единый федеральный стандарт бесплатной парковки — первые 20 минут на всех платных автостоянках общего пользования в России. Авторы инициативы считают, что решение снизит число штрафов за короткие остановки и сделает городскую инфраструктуру удобнее. Насколько такая программа реализуема, и не приведет ли она к негативным последствиям, выяснил «АвтоВзгляд».

Тарифы могут вырасти, а на стоянках возникнет дефицит мест

Сооснователь финтех-компании Ivitech Артем Москалев считает, что инициатива выглядит реализуемой, но ее эффект будет зависеть от структуры спроса в конкретном городе. В Москве, где платная парковка выполняет и регулирующую функцию, увеличение бесплатного периода до 20 минут может заметно изменить поведение автомобилистов.

— Значительная доля остановок в центральных районах связана с короткими сценариями: получение заказа, доставка документов, посадка или высадка пассажиров, быстрые покупки. Для таких пользователей 20 минут зачастую достаточно, чтобы решить задачу. В результате число штрафов за краткосрочные остановки действительно может снизиться, а сама система станет восприниматься как более комфортная, — пояснил Москалев.

Однако есть и обратная сторона. Даже небольшое увеличение бесплатного времени может повысить нагрузку на востребованные локации. Часть водителей начнет использовать бесплатный период как полноценную парковку, что усилит конкуренцию за свободные места.

— По данным ресурса SuperJob, среднее время поиска парковки в пределах ТТК составляет около 11 минут. Увеличение бесплатного периода до 20 минут может снизить количество штрафов за кратковременные остановки, но одновременно повысить привлекательность центральных парковок для коротких поездок и усилить конкуренцию за свободные места, — предупреждает эксперт.

Риск компенсационного повышения тарифов действительно существует, считает Москалев. Большинство муниципальных парковочных систем строятся на принципе самоокупаемости. Если доля бесплатных сессий вырастет, региональные власти будут искать способы сохранить экономический баланс.

Наиболее вероятный сценарий — не резкое повышение базовых тарифов, а более гибкая настройка стоимости длительной стоянки в загруженных зонах. Например, сохранение текущих ставок в периферийных районах и ускоренный рост цены после первых 30-60 минут парковки в центре.

Для малого бизнеса — курьерских служб, сервисных компаний, выездных специалистов — увеличение бесплатного периода до 20 минут может снизить операционные расходы и административные риски. Особенно это актуально для компаний, работающих в центральных районах, где цена за парковку и штрафов напрямую влияют на себестоимость услуг, считает эксперт.

Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, считает: для реализации инициативы все платные стоянки должны быть оборудованы системами, которые точно фиксируют время начала и окончания парковки, а также обеспечивать корректный расчет оплаты после истечения бесплатного периода.

Если федеральный центр введет обязательный стандарт 20 минут, регионы и операторы парковок столкнутся с потерей доходов. В ответ на это появится естественное желание компенсировать убытки. Профессор предполагает, какими способами регуляторы смогут восполнить бюджет.

Первое — увеличить стоимость парковки после истечения бесплатного лимита. Второе — пересмотреть общие тарифные сетки, что коснется всех пользователей. Также, по мнению профессора, возможно сокращение количества свободных парковок, чтобы стимулировать водителей останавливаться в платных зонах.

— Это — прямое перекладывание расходов на тех, кто использует парковку дольше, — резюмирует эксперт.

Оба собеседника «АвтоВзгляда» сходятся во мнении: инициатива имеет благие намерения, но ее реализация в крупных мегаполисах сопряжена с серьезными рисками. Перед внедрением необходимы детальные исследования, моделирующие влияние на трафик и заполняемость парковок. Для Москвы и других крупных городов целесообразно сохранить возможность гибкой настройки тарифов и режимов в зависимости от загруженности районов.