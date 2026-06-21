Бензин в цене, но не везде: в центре страны не хватает моторного топлива

Уходящая неделя сопровождалась в том числе и драматическими событиями вокруг Московского НПЗ, за которыми не только в столице, но и в регионах незамедлительно последовал ажиотаж на фоне слухов и официальных сообщений, касающихся ситуации с моторным топливом в стране. Портал «АвтоВзгляд» своими глазами увидел, как на происходящее реагируют автолюбители в ближайших к Первопрестольной городах и весях.

Вряд ли сейчас могут возникнуть сомнения, что свежие сообщения «с мест» о резком росте цен на заправках в областях Центральной России напрямую связаны с произошедшим 18 июня украинским ударом по НПЗ, расположенному в столичном районе Капотня. Установленная мощность первичной переработки нефти и конденсата на этом предприятии составляет около 12,1 млн тонн в год, и на выходе это означает обеспечение моторным топливом более трети рынка Москвы.

Отдельные вопросы в связи с произошедшим, конечно, к тем, кто отвечает за эффективность работы ПВО (причем не только столичного узла), и к тем чрезмерно «деятельным» блогерам, чьи видеоролики, запечатлевшие атаку и ее плачевные результаты, буквально в считанные минуты заполонили соцсети. Но что случилось — то случилось. Со всевозможными нарушителями информационной гигиены пусть разбираются профильные ведомства. Другой вопрос — как сдержать возникшие незамедлительно ажиотажные настроения на розничном рынке горючего.

В первые же часы после того, как новость об объятом пламенем и дымом НПЗ, снабженная всевозможными комментариями и слухами, разнеслась по Сети, стали появляться сообщения о фантастических ценниках на конкретных АЗС в столичной агломерации и за ее пределами. Правда, антимонопольщики среагировали незамедлительно.

Фото avtovzglyad.ru

Так, на фоне появившихся свидетельств об удорожании топлива на станциях сети «Нефтьмагистраль» ФАС потребовала от ее владельца сведения о средневзвешенных ценах компании на бензин и дизель, а также об объемах реализации, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения цен.

Однако было бы даже странно, если «восхитительные» цифры в чеках появились на заправках одного-двух брендов. Сообщения о запредельных ценовых скачках и ограничениях реализации начали поступать массово, причем уже из соседних со столицей и Подмосковьем регионов. К примеру, на табло одной из заправок в Рязанской области, судя по жалобам возмущенных автомобилистов, уже 18 июня 92-й предлагался по 135 руб., 95-й — по 140 руб., солярка — по 145 руб.

А, например, власти Владимирской области еще 16 июня — за два дня до удара по Капотне — вынуждены были зачитывать «умиротворительные мантры» своим жителям: там из-за предыдущих атак укронацистов по разным НПЗ в европейской части страны уже наметились проблемы, вызвавшие локальные ограничения на продажу топлива в рознице.

К исходу дня 19 июня соцсети уже переполнились валом сообщений не только о скачках цен на отдельных заправках в центральных регионах России, но и о жалобах в адрес местных властей. Так, на имя калужского губернатора стали поступать обращения жителей возглавляемой им области, в которых люди, судя по региональным источникам, в массовом порядке сетовали на взлетевшие «под сотню» цены, на огромные очереди на АЗС и на отсутствие достаточных объемов на заправках.

Фото avtovzglyad.ru

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» побывал во второй половине дня 19 июня на нескольких АЗС в Калужской области — единственном регионе, который граничит одновременно и с Подмосковьем, и непосредственно с Москвой в ее современных границах. Первой на очереди была станция сети «Газпром нефть» в окрестностях д. Лихун.

На табло этой АЗС красовались вполне узнаваемые цифры в диапазоне от 62,1 руб. за 92-й до 76,6 за дизель. И только верхняя строка, гласившая, что литр фирменной «соточки» отпускается по «эксклюзивной» цене 95,0 руб., выглядела откровенно неадекватно на общем фоне.

Когда же ваш корреспондент обратился с уточняющими вопросами к оператору, выяснилось, что на самом деле в наличии есть именно и только АИ-100 по той самой указанной на табло цене. Получить внятный ответ, стоит ли ожидать в ближайшие дни горючего других марок и по каким расценкам, не удалось.

Уже в самой Калуге, возле «Торгового квартала» на ул. Московской, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» повстречалась АЗС «Роснефти», перед которой выстроился «хвост» из машин протяженностью примерно 150 метров. По признанию некоторых водителей, стоявших в этой очереди, они заправляются здесь регулярно, но такой ажиотаж видят впервые.

Впрочем, стрелка часов приближалась к 17:00 (конец рабочего дня пятницы), а на станции в наличии был весь ассортимент горючего, причем по вполне привычным ценам: 92-й — по 61,75 руб., 95-й — по 65,77 руб., ДТ — по 75,75 руб.

Фото avtovzglyad.ru

Картина на АЗС «Газпром» (отдельная от «Газпромнефти» сеть), расположенной по ходу движения в сторону центра буквально в полутора километрах, заметно отличалась. Очередь была примерно вдвое меньше, а на табло к моменту прибытия корреспондента (в начале шестого часа) отображалось наличие 92-го, 95-го и дизтопа.

Причем, на первый взгляд, цены не изменились относительно предыдущего дня: литр АИ-95, по крайней мере, стоил весьма «демократично» — 64,10 руб. (как и днем ранее). Впрочем, буквально через несколько минут от нахлынувшего изначально оптимизма не осталось и следа. Табло неожиданно погасло, что сразу породило сомнения в наличии топлива на АЗС в принципе.

На прямой вопрос об исчерпании запасов горючего оператор ответила, что на самом деле на станции нет в наличии ни 95-го, ни соляры, и когда они появятся — неизвестно. По каким ценам, соответственно, тоже не ясно. Есть лишь 92-й, который, впрочем, отпускается пока за смешные 55 рублей с копейками. Одновременно соцсети наполнились свидетельствами о похожей ситуации в других регионах вокруг Москвы и Подмосковья.

Фото avtovzglyad.ru

Поползли слухи о том, что после удара по НПЗ в Капотне объемы топлива, имеющиеся в соседних областях, стали организованно переправлять в столицу и ее окрестности. У портала «АвтоВзгляд» нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Но стоит заметить, что они не выглядят чем-то вроде теории заговора.

И дело не только в том, что Москва — это политический и деловой центр, в котором сконцентрированы интересы российских элит. Совокупное население столичной агломерации сегодня оценивается примерно в 22 млн человек, а общая численность жителей всех областей страны, которые с ней граничат, составляет максимум 9 млн.

Другое дело, что людям, проживающим в этих регионах, от такой арифметики не легче. Остается только верить, что возникшая ситуация стабилизируется в ближайшее время.