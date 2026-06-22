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Эксперт предполагает, что морской импорт бензина не спасет, но успокоит рынок

На фоне закупок топлива из Азии цены на АЗС вырастут поэтапно, но дефицит останется

По данным агентства Reuters, Россия впервые за долгое время начинает морской импорт бензина на фоне растущего дефицита моторного топлива из-за атак бандеровских беспилотников на отечественные НПЗ. Первая партия из Азии ожидается уже в июне. Объемы и поставщик не раскрываются. Ранее Россия импортировала топливо из Беларуси и Казахстана, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать возникший недостаток. Как принятое решение скажется на ценах на бензоколонках и способно ли оно реально переломить ситуацию, портал «АвтоВзгляд» уточнил у эксперта.

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Автор
Анастасия Новикова

Изображение Эксперт предполагает, что морской импорт бензина не спасет, но успокоит рынок

Александр Кудряшов, старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что влияние морского импорта на розничные цены будет постепенным и не примет форму одномоментного скачка.

Импортный бензин с учетом логистики, акцизов и НДС оценивается в 90-95 р./л. Что при текущей ставке около 70 рублей за литр АИ-95 означает разрыв минимум в 20 рублей. Но для потребителей рост цен может быть постепенным.

— Розничная цена меняется по мере поступления партий и пересмотра прейскурантов сетями. При объеме поставок около 1 млн тонн средняя стоимость топлива по стране может постепенно и серийно увеличиваться на 55-60 копеек за литр, а в дефицитных регионах — на несколько рублей, — пояснил Кудряшов.

Поставка топлива дороже розничной цены экономически нецелесообразна, поэтому импорт будет направлен на балансировку предложения в наиболее дефицитных регионах. Сдерживающее влияние оказывают государственное регулирование розничной стоимости и демпферный механизм, частично компенсирующий нефтепереработчикам разницу между внутренними и экспортными ценами.

Однако, по мнению эксперта, преодолеть дефицит такие поставки не способны. Объемы морского импорта ограничены стоимостью логистики, сложностью организации и состоянием портовой инфраструктуры западного направления.

— Масштаб сопоставления показателен. В 2025 году экспорт бензина составил около 5 млн тонн, и замещение выпавшей переработки разовыми партиями из Азии невозможно. А поставки из Беларуси и Казахстана ограничены свободными мощностями этих стран, — отметил эксперт.

Значение морского импорта, по его словам, в том, чтобы стабилизировать ситуацию: скорее, это сигнал рынку, чем решение проблемы. Поставки подтверждают готовность использовать дополнительные каналы снабжения, снижают ценовые ожидания участников рынка и ограничивают ажиотажный спрос.

— Фактические объемы поставок невелики: импорт сейчас выполняет функцию временной меры на период нормализации внутреннего производства, — резюмирует Кудряшов.

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