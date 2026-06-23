Истерика: что сейчас происходит на АЗС Москвы и Подмосковья

Главная новость последней «седьмицы» — пустые заправки и очереди на АЗС: в России кончился бензин, дизель и вообще все. Хаос, творящейся в новостной ленте, простимулировал разобраться в ситуации лично хотя бы в своем родном регионе: верить можно только тому, что увидел и потрогал сам. Сказано — сделано: отправляемся в короткий тур по окрестным автозаправочным станциям. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Главная автомобильная тема последних дней — бензин, которого нет: на заправках очереди, в ленте социальных сетей — стелы с пустыми «глазницами» цен и вселенский вой. Отдельно — крымская история: полуостров по известным причинам испытывает дефицит горючего, который волей вражеских дронов локально, но перекинулся и на центральную Россию.

И все достали с полок канистры, и все побежали заправляться. «До полного бака» еще никогда не звучало так часто на бензоколонках России. Уж в XXI веке — точно. А что же происходит на самом деле? Давайте разберемся в наболевшем и остросоциальном вопросе методом простейшего эксперимента: прокатимся по окрестным заправкам.

Итак, первый «подсолнух» недалеко от дома, обычный московский спальный район, суббота, утро: цены на топливо остались в прежних рамках — 64,85 за АИ-92, да и все остальные виды топлива в наличии, как и очередь. Последняя, правда, заняла ровно 8 минут от подъезда к АЗС до открытия бака и последующей интеграции заправочного пистолета.

Фото: avtovzglyad.ru

Перебросились парой слов со знакомым заправщиком: люди волнуются, но бензовозы идут бесперебойно, ограничений нет, горючки хватит всем. На кассе — аналогичный разговор: никаких изменений не предвидится: заправляйтесь, сколько нужно. Заполучив полный бак, отправляемся на объезд остальных районных заправок. Благо, у нас в наличии весь столичный «модельный ряд».

Следующая станция — красно-белая, «спартаковская»: никаких изменений в ценообразовании, топливо в наличии, ограничений нет. Далее — «Зенит»: ситуация стабильная, бензовоз только слили, очереди не наблюдается, страждущие уже рассосались. Чехарда с ценами и наличием топлива — только на независимых станциях, что не принадлежат нефтяным компаниям: там, судя по всему, нет отдельных видов топлива, высоченный тариф и полное отсутствие автомобилей. Единицы заехавших, которые банально не посмотрели на стоимость топлива, с ужасом расплачиваются, поругиваясь с ни в чем неповинными продавцами.

А что в Подмосковье? На АЗС, расположенных вдоль трасс, длинные очереди — люди стоят по полчаса — и уже нет отдельных видов топлива. Нет их по понятной причине — раскупили, а бензовоз еще не прибыл. Если отъехать от МКАД чуть дальше — уже нет ни пустых окошек на стеле с ценами, ни очереди. Ограничений по топливу тоже нет.

Побывали в гостях у «Подсолнуха», у «Спартака» и у «Зенита» — везде одинаковая стабильная обстановка. А вот те самые независимые, которых в Подмосковье немало, просто закрылись, чтобы не попадать под тяжелую руку ФАС. Кстати, появились уже и первые объяснения столь резкого подъема цен у «частников»: топливо идет из братской Белоруссии, а соответствующие ценовые надбавки связаны с повышенным спросом и логистикой. Впрочем, без банальной жадности тоже, наверняка, не обошлось.

Фото: avtovzglyad.ru

Короче говоря, топливный дефицит разогнали не столько сбоем поставок, хотя и он, несомненно, очевиден, сколько поведением самих водителей, бросившихся наполнять всю известную и неизвестную тару. Кстати, согласно комментариям автопутешественников на юг, и там ситуация не столь ужасна, как малюют.

Есть, конечно, и закрытые АЗС, и отсутствие некоторых видов бензина, но заправиться можно, никакой катастрофы нет. Главное — до пустого бака не доводить. А общую ситуацию по стране можно кратко описать так: оцениваем на себе и мощь социальных сетей, и выдумку врага, который этой мощью активно и, надо отдать должное, умело пользуется.

Совет тут можно дать только один: всем и каждому стоит не только задуматься, но и активно применять информационную гигиену. Без нее сегодня путь только один — в психоневрологическую лечебницу.

Эмоциональное состояние сограждан дошло до известной точки, так что любой общенациональный информационный «шухер» приводит к массовой истерии. История с бензином — не исключение, а классическое тому подтверждение. Не секрет, что градус будет возрастать ровно до 20 сентября, на которые уже назначены очередные выборы в Госдуму. Дальше — спад, но до сентября еще нужно дожить, удержав собственную и родственные нервные системы в относительно целостном состоянии. Берегите себя и своих близких!