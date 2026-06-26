Власти Казахстана опровергли слухи, что страна поставляет топливо в Россию

По информации Tengrinews. kz, министр добавил, что при поступлении такого обращения казахстанская сторона будет готова его рассмотреть. Ранее Минторговли страны объявило о разработке условий для беспошлинного ввоза ГСМ из третьих стран, в первую очередь из Китая, без ограничения объемов — ввозить планируют столько, сколько потребуется внутреннему рынку.
В России к 23 июня ограничения на продажу топлива действовали в 61 регионе. Лимиты составляют от 20 до 200 литров, на ряде АЗС очереди и талонная система. Меры объясняют борьбой с ажиотажем и спекуляциями.
Премьер Казахстана Олжас Бектенов заявил, что дефицита ГСМ в стране нет. Запасы бензина, дизеля и авиакеросина превышают 1 млн тонн. Местные НПЗ работают стабильно, полностью покрывая спрос АЗС, аграриев и авиаперевозчиков. Слухи о нехватке авиатоплива из-за сокращения поставок из РФ и Беларуси Минэнерго также опровергло.