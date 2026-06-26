Власти Казахстана опровергли слухи, что страна поставляет топливо в Россию

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что официальных запросов от России на поставку бензина не поступало, несмотря на дефицит в ряде регионов РФ.

Но если такой запрос от РФ поступит, то его рассмотрят

По информации Tengrinews. kz, министр добавил, что при поступлении такого обращения казахстанская сторона будет готова его рассмотреть. Ранее Минторговли страны объявило о разработке условий для беспошлинного ввоза ГСМ из третьих стран, в первую очередь из Китая, без ограничения объемов — ввозить планируют столько, сколько потребуется внутреннему рынку.

В России к 23 июня ограничения на продажу топлива действовали в 61 регионе. Лимиты составляют от 20 до 200 литров, на ряде АЗС очереди и талонная система. Меры объясняют борьбой с ажиотажем и спекуляциями.

Премьер Казахстана Олжас Бектенов заявил, что дефицита ГСМ в стране нет. Запасы бензина, дизеля и авиакеросина превышают 1 млн тонн. Местные НПЗ работают стабильно, полностью покрывая спрос АЗС, аграриев и авиаперевозчиков. Слухи о нехватке авиатоплива из-за сокращения поставок из РФ и Беларуси Минэнерго также опровергло.