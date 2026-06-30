Профилактический режим: удастся ли достичь в России «нулевой смертности» к 2036 году

Спустя полгода после утверждения новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения тема БДД остается одной из ключевых в транспортной повестке страны. Рост трафика, увеличение межрегиональных поездок и высокая нагрузка на дороги делают аварийность одной из наиболее чувствительных проблем для регионов и федерального центра. Как они решаются сегодня, рассказывает портал «АвтоВзгляд»

Напомним, что утвержденная 14 ноября 2025 года Указом президента № 841 Стратегия стала попыткой перейти от точечных мер к системной работе с причинами ДТП. Документ не просто корректирует прежние подходы, а, как заявляется, «фактически переосмысливает модель управления дорожной безопасностью в контексте национальных целей развития РФ».

Под этим, в том числе, подразумевается снижение смертности в ДТП в 1,5 раза к 2030 году и достижение «нулевой смертности» к 2036 году. В абсолютных значениях речь идет о снижении числа погибших до 9,9 тыс. к 2030 году и до 7,4 тыс. к 2036 году при текущем уровне чуть выше 10 тыс. человек в год.

Практическим продолжением стал план реализации Стратегии — дорожная карта из 269 мероприятий, охватывающих все элементы системы БДД. Он включает пять направлений: безопасный участник дорожного движения, безопасная дорога, безопасный транспорт, оперативное реагирование и помощь пострадавшим.

Фото Sergey Elagin/globallookpress.com

В программе говорится не только о развитии инфраструктуры, но и о профилактике, образовании и внедрении технологий. В рамках нацпроектов, включая «Инфраструктуру для жизни», к 2030 году планируется существенно увеличить долю дорог в нормативном состоянии.

Среди ключевых мер — строительство обходов населенных пунктов, разделение встречных потоков на четырехполосных дорогах, развитие пешеходной инфраструктуры и регулирование средств индивидуальной мобильности.

К 2027 году регионы должны утвердить планы по развитию инфраструктуры для электросамокатов, к 2028 — ввести их регистрацию, а к 2030 — обязательную маркировку. Отдельное внимание в новой Стратегии уделено профилактике: развитию непрерывного обучения безопасному поведению на дороге, борьбе с опасными моделями поведения на дороге и внедрению ИИ для анализа аварийных участков.

Для достижения целевых показателей Стратегии ключевым технологическим элементом становится модернизация систем фото- и видеофиксации. Сегодня около 30% комплексов не соответствуют современным требованиям.

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

— На российских дорогах эксплуатируется значительное количество устаревших комплексов старше семи лет, которые не могут работать с технологиями последних лет. Такие системы не видят ряд нарушений, напрямую связанных с тяжестью ДТП: например, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, непропуск пешехода. Это является ключевым технологическим ограничением на пути повышения безопасности дорожного движения, — заявил заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Эксперты отмечают, что проблема заключается не только в износе оборудования, но и в ограниченности его функционала. Современные решения, напротив, позволяют перейти от фиксации последствий к профилактике.

Комплексы нового поколения, включая «Азимут», распознают более 50 видов нарушений — от превышения скорости до использования телефона за рулем и непропуска пешеходов, работают в сложных погодных условиях и позволяют оперативно обновить программное обеспечение в случае расширения фиксируемых составов нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Отдельного внимания требует обеспечение безопасности пешеходов на нерегулируемых переходах, где фиксируется значительная доля ДТП с пострадавшими. Действующие нормы ограничивают зону контроля камер 50 метрами, из-за чего фиксируется уже совершенное нарушение, а не устраняется его причина, превышение скорости.

В связи с этим предлагается устанавливать камеры перед пешеходными переходами не далее 150 метров, а не после перехода, что заставит водителей снижать скорость заранее, на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам.

Фото Daniel Felipe Kutepov/globallookpress.com

Реализация Стратегии уже отражается в регионах. Активнее всего системы фото- и видеофиксации развиваются в Москве, Подмосковье и Ростовской области: расширяется сеть стационарных и мобильных комплексов, модернизируется существующее оборудование.

— Несмотря на устойчивое снижение числа нарушений ПДД на дорогах Московской области, контроль за соблюдением правил остается одним из ключевых инструментов повышения безопасности.

Именно поэтому в регионе планируется модернизировать более 1,3 тыс. комплексов, из них 500 будут обновлены уже до конца этого года. Также в текущем году установим 300 новых устройств, — отметил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

В целом же Стратегия формирует долгосрочную модель управления безопасностью дорожного движения, где инфраструктурные решения, цифровые технологии и изменение поведения участников движения работают как единая система.