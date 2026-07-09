В Казахстане усилили контроль на границе для борьбы с контрабандой топлива

Как сообщает МВД Казахстана, вблизи автомобильных пунктов на границах было создано 59 специализированных контрольных постов. Там правоохранители совместно с представителями других государственных структур проверяют транспортные средства с целью пресечения попыток контрабанды топлива.

С начала текущего года зафиксировано 255 случаев использования автомобилей с незаконно установленными дополнительными емкостями для топлива. Все нарушители понесли наказание: среди оштрафованных оказались 195 граждан других государств и 60 жителей Казахстана. После того как допоборудование было демонтировано, транспортные средства вернули их владельцам.

Представители местного МВД отмечают, что деятельность по обнаружению и фиксации нарушений будет продолжена. И обращаются к перевозчикам с просьбой соблюдать законодательство, подчеркивая, что наказание неизбежно настигнет виновных.

Напомним, 4 июля Президент России Владимир Путин утвердил закон, целью которого является нормализация обстановки с топливными ресурсами на внутреннем рынке страны и оказание содействия отечественным предприятиям, занимающимся переработкой нефти. В соответствии с этим нормативным актом правительство получит полномочия определять, какие виды топлива могут находиться в обороте на территории государства.