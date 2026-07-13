В России на четверть подорожал 95-й бензин

На российском рынке отмечается ощутимый рост медианных цен на бензин, согласно итогам первой декады июля. В зависимости от вида топлива годовая прибавка составила от 13 до 32%. На независимых заправках горючка может стоить в 2 раза больше по сравнению с сетевыми.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на статистику аналитического центра «Чек Индекс». Согласно подсчетам экспертов, медианный ценник литра 92-го бензина за обозначенный период достиг отметки 70,5 рубля за литр. По отношению к прошлому году стоимость подскочила на 20%.

В то же время прибавка по 95-му составила 24%, дело дошло до 77,5 рубля. В среднем за 98-й стали просить на 13% больше, что вылилось в 94,5 рубля. Наценка на дизель оказалась самой демократичной: 11% и 88 рублей за литр.

Автовладельцы пытаются адаптироваться к топливному кризису, переходя на более дешевую горючку. Спрос на АИ-92 подрос на 10% за год, а реализация АИ-95 просела на 13%. Одновременно на 18% просели продажи 98-го.

По мнению аналитиков издания, в ближайшем будущем бензин перестанет стремительно дорожать. Но цены вряд ли пойдут вниз из-за устойчивого спроса.

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