Вице-премьер Новак рассказал, кого будут обслуживать на АЗС без очереди

Правительство России примет меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. И в условиях кризиса одним из решений станет приоритетное обеспечение бензином и дизелем отдельных категорий транспорта.

Об этом в интервью изданию «Вести» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, в приоритетном порядке на российских АЗС будут обслуживать автомобили, которые перевозят продукты питания для коммерческих торговых сетей. Это необходимо для того, чтобы товары не портились, затраты не увеличивались, а процессы поставок не нарушались.

Г-н Новак также добавил, что такое решение было выработано в ходе обсуждения ситуации на топливном рынке. Крупные торговые сети тоже подключены к работе правительственного штаба.

Напомним, что топливный кризис в России обострился в конце июня и затронул более двух третей регионов страны. Производство бензина упало до уровня 65% от сезонной потребности, а средние розничные цены на популярные марки горючки (в частности, АИ-92 и АИ-95), по некоторым данным, с начала года выросли примерно на 20-25%.

Чтобы решить проблему, власти ввели полный запрет на экспорт, начали закупать топливо за рубежом, а также установили сниженные стандарты: с 1 июля отечественные НПЗ могут выпускать горючку экологического класса Евро-3 вместо Евро-5. А чем это грозит владельцам современных автомобилей, портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.