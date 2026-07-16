Автоюрист Воропаев напомнил, кто может проезжать на АЗС без очереди

Некоторые категории граждан имеют законодательное право заправлять автомобиль без очереди, однако далеко не все водители и даже сотрудники АЗС осведомлены об этой норме.

В беседе с «Российской газетой» автоюрист Лев Воропаев рассказал, что внеочередное обслуживание на заправочных станциях гарантировано инвалидам I и II групп, а также детям-инвалидам. Сопровождающие их лица тоже могут воспользоваться этой привилегией, но при условии, что ребенок фактически находится в салоне автомобиля.

Но тут важно помнить, что одного лишь знака «Инвалид» на стекле недостаточно. Чтобы оператор АЗС пропустил автомобиль без очереди, водитель обязан предъявить подтверждающий документ. Им может являться справка медико-социальной экспертизы или соответствующее удостоверение. Без этого рассчитывать на льготу не стоит.

Кроме того, правом проезжать без очереди на АЗС наделены участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Все эти положения закреплены в президентском указе № 1157, действующем с 1992 года с учетом изменений от 2021-го.

Также без задержек обслуживается транспорт экстренных и оперативных служб, однако единой федеральной нормы на этот счет не существует. На практике приоритет для таких машин фиксируется через государственные контракты ведомств с топливными сетями либо региональными нормативными актами.