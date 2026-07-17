В России стартовали массовые распродажи частных автозаправок

Частники в нашей стране начали активно избавляться от АЗС, поскольку грянул топливный кризис, и многие независимые заправки перестали быть рентабельными. Их нынешние владельцы страдают от ухудшения финансового положения и накопившихся долгов.

Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на результаты опроса участников рынка. Уточняется, что за последний месяц на сайтах с объявлениями о продаже коммерческой недвижимости, корпоративных ресурсах и маркетплейсах появилось более 150 предложений о продаже автозаправок.

С начала года в стране работало 27,7 тыс. АЗС, независимыми считались около 20 тыс. На сегодняшний день их распродают по цене от 1 до 150 млн рублей. В некоторых случаях речь идет о сетях. Например, в Уфе ждут новых владельцев сразу 13 автозаправок, за которые в общей сложности просят 350 млн «деревянных».

В нынешних реалиях камнем преткновения для частных АЗC стала схема распределения топлива, достающегося им по остаточному принципу. Закупки приходится делать у трейдеров или на бирже, где ценник откровенно кусается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что цена 95-го бензина в России выросла до 78,04 рубля за литр.