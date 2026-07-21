Госдума продлила «гаражную амнистию» до 2031 года

Госдума на пленарном заседании 21 июля приняла в третьем чтении закон о продлении «гаражной амнистии» еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Ранее срок действия упрощенного порядка истекал 1 сентября 2026 года.

Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Принятые поправки к закону «О введении в действие Земельного кодекса РФ» позволят гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

По данным Росреестра, за время действия программы в стране уже зарегистрировано свыше 746 тыс. таких объектов. Соавтор поправок, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, оценивает, что в дальнейшем будет легализовано еще как минимум 500 тыс. гаражей и участков.

Механизм «гаражной амнистии» работает в России с 1 сентября 2021 года. Он распространяется на капитальные гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса (до конца 2004 года) и не признанные самовольными постройками. Программа не затрагивает временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных и офисных зданиях, а также объекты самовольного строительства.