Вице-премьер Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка в России

Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Позитивная динамика уже заметна в рознице: в регионах снимаются ограничения, сокращаются очереди на АЗС и растет число работающих заправок.

В ряде регионов уже ослабляют ограничения на отпуск горючего

Об этом сообщил сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям» по итогам профильного совещания. Уточняется, что стабилизировать ситуацию удалось благодаря временному запрету на экспорт нефтепродуктов, привлечению дополнительного импорта, наращиванию выпуска топлива на российских заводах, а также переносу плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.

Конкретные шаги уже заметны на местах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на некоторых АЗС увеличен лимит отпуска бензина, а по ряду видов топлива ограничения полностью сняты. В Забайкалье две сети заправок повысили разовый лимит для граждан с 15 до 20 литров на машину, отметил глава региона Александр Осипов. В Тамбовской области количество АЗС, отпускающих АИ-92 и АИ-95, выросло на 50%, передает издание «Тамбовская жизнь» со ссылкой на региональный Минпром.

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