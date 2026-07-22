В России расставили приоритеты распределения топлива

Российское правительство определило очередность поставок топлива. В первую очередь им планируется обеспечивать государственных заказчиков и муниципальные нужды, северный завоз, предприятия гособоронзаказа, РЖД, гражданский флот и сельхозпроизводителей.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещаний у вице-премьера Александра Новака. На второй строчке оказался Крым, новые территории и Калининградская область, а также местные топливные операторы, плюс экспорт по указаниям президента и правительства. Замыкают список заправочные станции нефтяных компаний, независимые АЗС и экспорт по межправительственным соглашениям.

В то же время Минэнерго поручено определить подрядчиков для импорта горючего, проработать схемы поставок в регионы с максимальным дефицитом и оценить перспективу строительства в них мини-НПЗ. Местные власти должны ежедневно отчитываться о запасах топлива на нефтебазах, НПЗ и АЗС. Нижегородской и Вологодской областям рекомендовано совместно с нефтяными компаниями нарастить число работающих заправок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в РФ заявили о частичной стабилизации топливного рынка.