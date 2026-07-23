Огнеопасно: какие неочевидные проблемы выявил топливный кризис в России

Очереди на заправочных станциях стали, пожалуй, самой остросюжетной темой июля: такого отечественный водитель не видел на протяжении десятилетий и, мягко говоря, не ожидал. Вставая в длинную вереницу машин на обочине, банальной тратой времени дело порой не заканчивалось. Эмоции били ключом, дефицит топлива возродил самые скрытые пороки нашего общества, а штрафы не заставили себя ждать. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Лето, несмотря на погоду и температуру на улице, в этом году выдалось «жарким»: сезон дач, путешествий и отпусков получил мощную пробоину в лице отсутствия горючего на АЗС. Вернее, топливо-то было, только вот не в должном количестве: традиционно повышенный по сезону спрос был подогрет новостной лентой, которая привела к наполнению бензином всей имеющейся тары самыми тревожными слоями населения. А таковыми, как выяснилось, у нас стали практически все. В результате — «сухие» заправки и длиннющие очереди. И, конечно, повсеместная истерика — куда ж без нее.

Практика показала, что даже в центральном регионе, где ситуация была заметно лучше уральской, сибирской и дальневосточной, постоять порой приходилось до двух часов. И нахождение в столь длительном ожидании привело к выявлению целого ряда «нюансов» автомобильного сообщества России. Есть среди прочего позитивные новости, но есть и вполне себе негативные, которые, увы, привели к необходимости вмешательства полиции. Что же творил отечественный автомобилист, чтобы развлечь себя в «стоянии на бензиновой реке»?

Во-первых, остро проявилась эмоциональная компонента: поддавшись истерике, некоторые начали изливать свои чувства на соседей. Были и драки, и порча имущества, и выпячивание собственной значимости в лице проезда мимо всех, которые заканчивались банальным мордобоем и прививкой правила, что перед заправкой мы все равны.

Фото avtovzglyad.ru

Забавно было лично наблюдать попытку представительницы лучшей половины человечества использовать свой пол и внешние данные для преодоления затора перед въездом на АЗС, закончившуюся провалом и надутыми губками. Радует, что таких случаев было относительно немного, ожидалось, честно говоря, худшее, но большинство автомобилистов приняло случившееся относительно спокойно и весело проводили время в общении с соседями. Значит, не все так плохо.

Во-вторых, выявилась уникальная особенность отечественного автомобилиста: те, кто вчера заправлялся на 500 рублей, сегодня решил ежедневно «доливать до полного», вставая в очередь с минимумом свободного места в баке. Общение в той самой «заправочной пробке» выявило великое множество водителей, у которых имелось 3/4 бака, но они решили добавить. Зачем?

Чтобы потратить лишнее время или чтобы «подстелить соломку»? Ответа, честно говоря, нет. Как и на вопрос об истерической скупке канистр и нагромождении горючего и создания взрывоопасного склада в гаражах, сараях и даже на балконах. Эхо топливного кризиса в лице пожаров от нарушений правил хранения горючего нас, увы, еще ждет.

Третий пункт — классика: когда нужно было оперативно вводить лимиты и запреты на скупку топлива тоннами, местные власти ждали сигнала свыше. Самим отреагировать оперативно в очередной раз не получилось. Конечно, никогда же такого не было — и вот опять: ситуация «Гречка 2.0».

Результат — налицо: появились толпы желающих нажиться на общей беде, скупавшие горючее кубометрами, в результате чего другим банально не хватило. И понеслась истерика.

Фото avtovzglyad.ru

Благо, «свыше» отреагировали на удивление оперативно и потушили «пожар» за считанные недели, в том числе акцептовав те самые лимиты, заправки по принципу чет/нечет и далее по списку. Иначе — быть топливному бунту, как некогда соляному. А русский бунт — исторически беспощаден.

Не обошлось и без «штрафных коллизий»: настроенные на езду по обочинам камеры оперативно «описали» всех, кто стоял в очередях. Надо отдать ГАИ должное, тут обошлось без замешкавшихся: когда вал штрафов захлестнул дорожное ведомство, камеры отключили, а санкции — отменили.

Хоть где-то сработали оперативно, что тоже не может не радовать. Тем же, кто штраф все же получил, следует как можно быстрее его обжаловать: соцсети говорят, что всем, кто соответствующее заявление подал, «жировку» отменили. А это, между прочим, 2250 рублей. У кого-то — две трети бака бензина!

Сегодня «бензиновая агония» — с дизелем было изначально проще — постепенно начинает сходить: все бочки-ванны-пластиковые бутылки заполнены, НПЗ потихоньку начинают восстанавливать объемы выпуска, подоспели купленные за рубежом запасы. Ситуация — медленно, но верно — нормализуется.

К сентябрю, видится, о ней уже забудут, а надо бы сделать выводы. И власть имущим, и каждому потребителю горючего, который в эти июльские дни сжег куда больше нервных клеток, чем литров того самого дефицитного, как казалось, бензина. И очень бы хотелось, чтобы полиция не сбавляла оборотов по выявлению тех топливных перекупщиков, которые своей жадностью раскачали лодку. Чтобы в следующий раз не повадно было.