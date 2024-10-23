С 25 октября такси для москвичей снова подорожает

Сообщения о росте тарифов начали приходить столичным такситам еще в середине октября. Цены вырастут из-за нехватки водителей в этой сфере, плюс содержание и обслуживание автомобилей для таксопарков стало дороже.

В стоимость поездки на такси входят не только километры пути и минуты. В прайс включена подача машины и другие платные опции. В том числе нужно учитывать, когда водитель едет забирать пассажира издалека. Уровень спроса и количество свободных автомобилей на линии также влияют на стоимость поездки в такси. В непогоду может временно применяться повышающий коэффициент, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Яндекс».

Цена за километр пути и минуты в популярном агрегаторе такси «Яндекс Go» поднимется на четверть в тарифе «Комфорт». Сейчас москвичи платят 12 рублей, а будут — 15. В стоимость подачи автомобиля заложат 1 км и 3 минуты пути вместо прежних двух километров и шести минут. Минута ожидания обойдется в 15 рублей, а не 13.

Стоимость других тарифов агрегатов раскроет позже. Ожидается, что в среднем поездка на такси в Москве подорожает на 3-4%, но уже к концу года возможен рост стоимости на 30%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, почему таксисты отказываются ехать в популярный район Адлера. Водители объяснили причины игнорирования клиентов.