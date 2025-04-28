В России ужесточили наказание за детские поездки на электросамокатах

Whoosh и «МТС Юрент» повысили размер штрафа за детей на прокатных электросамокатах с 10 до 30 тысяч рублей, притом что в Москве он уже достигает 100 тысяч. Дети до 16 лет остаются самой рискованной категорией пользователей сервисов из-за незнания и частого нарушения ПДД.

Как сообщают «Известия», российские операторы кикшеринга значительно увеличили штрафы за использование электросамокатов детьми с 28 апреля. Инициатива связана с тревожной статистикой: с начала месяца зафиксирован 43-процентный рост аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в 2025 году пользователям прокатных электросамокатов выписали более 26 тысяч штрафов в целом.

Как поясняют представители сервисов, ужесточение наказания призвано стимулировать родительский контроль, поскольку завести аккаунт имеют право только совершеннолетние. Сейчас возрастные ограничения варьируются: Whoosh устанавливает планку в 16 лет, «МТС Юрент» и Яндекс Go — 18 лет. Напомним, что согласно Правилам дорожного движения, СИМ можно управлять с 14 лет. О блокировке аккаунтов и штрафах для взрослых, допустивших детей к поездкам, компании заранее предупреждают.

С целью профилактики доступа детей к сервису «Яндекс Go» развивает систему подтверждения пользователей через портал «Госуслуги». В Москве уже работает привязка к Mos ID, благодаря которой удалось не допустить к управлению СИМ более 17 тысяч несовершеннолетних. Компания предлагает распространить эту практику на все регионы, что могло бы стать дополнительным барьером для детского использования электросамокатов.

Эксперты отмечают, что для кардинального решения проблемы требуются не только штрафы, но и образовательные программы для детей и родителей о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности.