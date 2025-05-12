Закон о локализации такси рассмотрят 13 мая

Комитет Госдумы по транспорту планирует 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, ужесточающий требования к автомобилям такси. Несмотря на предложения правительства смягчить нормы, парламентарии настаивают на первоначальной версии, что вызывает недовольство у бизнеса.

Как сообщают «Ведомости», изначально законопроект предполагал, что с 1 октября 2025 года все новые машины для такси должны производиться в России и соответствовать критериям локализации. После обсуждений срок перенесли на 1 марта 2026 года, а для Дальнего Востока и Калининградской области ввели отсрочку до 2030 и 2028 года.

Профильный комитет отклонил поправки, включая отказ от балльной системы оценки локализации и разрешение на использование машин, собранных в странах ЕАЭС. Вместо этого депутаты настаивают на жестких требованиях к происхождению автомобилей, аргументируя это необходимостью поддержки отечественного автопрома.

Бизнес-сообщество, включая Национальный совет такси и РСПП, продолжает критиковать законопроект, указывая на отсутствие учета мнения перевозчиков. По их мнению, введение новых норм без мер господдержки создаст дополнительную нагрузку на операторов такси, особенно самозанятых. Авторы законопроекта уверены, что эти меры стимулируют развитие российского автопрома и повысят качество обслуживания пассажиров.

Окончательное решение по законопроекту может быть принято после дополнительных обсуждений, включая возможную позицию администрации президента. Вопрос остается дискуссионным, и дальнейшие корректировки не исключены.