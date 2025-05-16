В Челябинске заблокировали все арендные электросамокаты

В Челябинске началась массовая блокировка арендных электросамокатов — технику опечатывают и вывозят с городских улиц. Представителей кикшеринговых компаний вызвали на допрос в Следственный комитет, в ближайшие дни услуги проката в городе будет недоступна.

По данным телеграм-канала Mash, причиной таких мер, вероятно, стало нарушение требований к средствам индивидуальной мобильности. В частности, сервисы не оснастили самокаты государственными номерами нового образца, что является обязательным условием для их эксплуатации.

Позже СКР официально подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении операторов проката. Их обвиняют в предоставлении услуг ненадлежащего качества: компании не обеспечивали безопасность транспорта, игнорировали требования по нумерации и не реагировали должным образом на аварии с участием самокатов.

На данный момент все сервисы аренды в Челябинской области приостановили работу. Власти намерены ужесточить контроль за соблюдением правил эксплуатации СИМ, что может привести к дальнейшим проверкам в других регионах.