Совет федерации предложил вслед за такси локализовать каршеринг

Сенатор Андрей Кутепов выступил с предложением распространить требования по локализации автомобилей на прокатные сервисы и уже направил соответствующий законопроект в правительство РФ. Если инициатива будет принята, то операторы каршеринга смогут использовать только те машины, что соответствуют критериям локализации для госзакупок — не менее 3,2 тыс. баллов.

Как сообщают «РИА Новости», в пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива является продолжением реализации стратегии развития автопрома до 2035 года предполагает увеличение доли высоко локализованных автомобилей на внутреннем рынке. В отличие от такси сегмент автопроката пока не охвачен подобными мерами, несмотря на его стремительный рост. Согласно данным 2023 года, количество поездок на арендных авто в Москве превысило 50 млн в год, а ежедневно их услугами пользуется около 141 тыс. человек.

Сенатор подчеркнул, что значительная доля машин в парках каршеринговых компаний — китайского происхождения, а в некоторых сервисах их число достигает 50%. При этом развитие сферы аренды автомобилей, включая каршеринг, остается долгосрочным трендом для крупных городов. Введение новых требований должно стимулировать производство машин с высокой долей российских комплектующих и сборки.