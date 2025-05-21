В Москве вводят новый штраф для водителей такси

Мосгордума утвердила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие штраф в размере 5 тысяч рублей для таксистов, не прошедших обязательную аттестацию. Новые правила направлены на повышение качества услуг и безопасности пассажиров.

Как сообщает «Интерфакс», для аттестации водители должны подтвердить знание транспортной инфраструктуры, расположения социально значимых объектов, правил перевозок и действий в чрезвычайных ситуациях. При этом контроль за исполнением требований возложен на Московскую административную дорожную инспекцию.

Как ранее писал портал «АвтоВзгдяд», аттестация стала обязательной с 1 марта 2025 года для всех таксистов столицы и Подмосковья. Пройти тестирование можно как онлайн, так и очно в специализированных центрах. По данным властей, более 160 тысяч водителей уже успешно сдали экзамен, при этом значительная часть делает это с первой попытки.

Однако, как отметил замруководителя дептранса Москвы Владимир Макаров, порядка 3 тысяч человек так и не смогли пройти испытание — даже после нескольких попыток. То есть часть водителей продолжает работать без критически необходимых знаний, и новые штрафные санкции призваны стимулировать их к повторной сдаче экзамена.

Введение аттестации является частью комплексных мер по регулированию рынка пассажирских перевозок. Власти рассчитывают, что новые требования помогут улучшить сервис и повысить доверие пассажиров к услугам такси.