Таксисты в России оказались более аккуратными водителями, чем курьеры

Статистика подчеркивает существенный разрыв между сегментами: если среди таксистов лишь 10% демонстрируют низкую безопасность вождения, то среди курьеров таких почти половина. Искусственный интеллект проанализировал базу данных из 8 млн км пробега и 44 млн дорожных ситуаций и выявил, что медианный показатель аккуратности на дорогах у таксистов достигает 90,8 баллов из 100 возможных.

О том, что водители такси в среднем управляют автомобилем аккуратнее, чем курьеры, сообщили «Известия», ссылаясь на исследование компании Exodrive. По словам ее гендиректора Евгения Черных, это свидетельствует о системных различиях в дисциплине и требует адресных программ обучения для сотрудников служб доставки.

Отмечается и то, что, согласно данным, стиль вождения таксистов практически не зависит от национальности. Алгоритмы не выявили значимой разницы между водителями с русскими и иностранными фамилиями — их средние показатели безопасности почти одинаковы (88,5 против 88,6 балла).

Наивысшие результаты показали водители такси бизнес-класса, что объясняется строгими корпоративными стандартами. Самые высокие оценки получили те, кто работает на Mercedes-Benz E-класса и других премиальных моделях.