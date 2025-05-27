Сервисы такси в России официально исчезают, оставаясь в деле

Отечественные сервисы такси приняли решение перепрофилироваться, юридически переключившись на другой вид перевозок. Представители агрегаторов переходят на схему аренды автомобилей с водителями.

Об этом сообщает телеканал «Известия», уточняя, что ноу-хау российских акул в сфере пассажирских перевозок должно защитить их от нежелательных последствий принятия закона о такси.

Соответствующий документ предусматривает появление множества сложностей для бизнеса. Например, водители такси будут обязаны не только пройти техосмотр и оформить медицинскую страховку, но и иметь путевой лист. Кроме того, нововведения обязывают извозчиков работать только на автомобилях, выпущенных в России либо в странах СНГ.

Сейчас уже около трети таксистов официально отказались от своего статуса. Шоферы переходят на схему аренды, поскольку она пока считается отдельным видом перевозок в нашей стране. А значит, агрегаторы имеют все шансы сократить расходы, связанные с новым законом о такси, который в большинстве регионов заработает с 1 марта 2026 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему новый закон о автомобилях такси рождает миражи и фантомы.