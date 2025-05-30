Многодетные семьи смогут получить скидки на такси через единый портал госуслуг

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с предложением ввести в обиход скидки на такси для многодетных семей с помощью QR-кода из личного кабинета на портале госуслуг. На данный момент у семей с несколькими детьми есть единый электронный паспорт, подтверждающий их статус, а инициатива позволит интегрировать его напрямую с сервисами, предоставляя льготу автоматически.

Согласно проекту, это позволит перевозчикам также заранее получать информацию о количестве малолетних пассажиров при заказе машины. Таксисты при этом сохранят возможность отказаться от его выполнения.

Кроме того, чтобы обеспечить возможность перевозок многодетной семьи в определенных ситуациях, власти планируют организовать пункты проката детских кресел в аэропортах и на вокзалах, подбирая их в соответствии с возрастом ребенка.

ТАСС сообщает о том, что это предложение может заменить действующие специальные тарифы сервисов для перевозки семей с детьми в такси, при этом мера не должна будет повлиять на стоимость услуги.