Эксперты предположили, что цены на услуги такси могут вырасти на 30%

Как пояснила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, основная причина грядущего изменения прайсов — значительный рост затрат таксопарков. Обновление автопарка требует серьезных вложений, особенно в условиях высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к льготным кредитам и роста расходов на обслуживание машин.

Дополнительные траты на переоборудование ремзон и обучение персонала также повлияют на конечную стоимость поездок. Кроме того, если часть работников покинет рынок, сокращение предложения приведет к увеличению времени ожидания и дальнейшему росту тарифов.

Представитель сервиса «Максим» Павел Стенников отметил, что новые законодательные требования по использованию в таксопарках локализованных машин может увеличить простои, вызванные ремонтом техники, что также скажется на расценках. А российские пользователи такси могут оказаться не готовы платить больше за поездки и при этом еще и на отечественных авто, благодаря чему может сократиться легальный рынок такси в регионах.

Но не только новый закон о локализации такси стал фактором, который приведет к росту цен. По словам шеф-редактора радио «Автодор» Игоря Моржаретто, главными виновниками подорожания остаются общий рост цен на автомобили, высокие кредитные ставки и инфляция.

Представители отрасли надеются, что резкого скачка цен удастся избежать. Как отметил операционный директор «Ситимобил» Даниил Курашев, автопроизводители могут расширить ассортимент разрешенных для такси моделей, а государственные субсидии помогут смягчить финансовый удар по перевозчикам. Однако текущая экономическая ситуация оставляет мало пространства для оптимизма, и пассажирам стоит приготовиться к более дорогим поездкам.

Эксперты сошлись во мнении, что стоимость услуг такси в ближайшее время может значительно увеличиться. По оценкам Ирины Зариповой, рост цен достигнет 30% и, к сожалению, это, по сути, неизбежный сценарий — сообщает агентство «Автостат».