Запуск первых беспилотных такси в России ожидается в 2027 году

Недавно в нашей стране приняли дорожную карту развития беспилотного транспорта до 2028 года. И если опираться на нее, то уже буквально через пару лет по дорогам общего пользования могут поехать такси без водителя-человека.

Об этом в беседе РИА Новости рассказал представитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских, сделавший свой прогноз в кулуарах международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

В России есть несколько факторов, способствующих развитию беспилотных такси. Как пояснил г-н Болотских, к ним можно отнести создание экспериментальных правовых режимов (ЭПР) для тестирования соответствующих видов транспорта. Так власти поддержат и сформируют благоприятные условия, в которых проект имеет все шансы успешно реализоваться. Следующим важным шагом будет доведение до полной готовности технологий.

В целом направление беспилотных такси оценивается как перспективное — из-за дефицита водителей, сложностей с их поиском и доступностью в том числе в пиковые часы. Кроме того, нужно учитывать контекст роста стоимости труда.

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