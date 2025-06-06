В Москве резко ужесточают контроль за таксистами

Столичные власти усиливают проверки водителей такси на соответствие новым требованиям, В частности, инспекторы МАДИ и ГИБДД будут проводить регулярные рейды для выявления перевозчиков без обязательной аттестации. Отсутствие документа о прохождении тестирования повлечет наложение штрафа в размере 5000 рублей.

Эта мера предусмотрена статьей 10.14 Кодекса об административных правонарушениях города. Ежедневные проверки «извозчиков» должны повысить их дисциплину, обеспечивая соблюдение правил пассажирских перевозок и выявлять недобросовестных водителей.

Напомним, что экзамены для таксистов предусматривают, помимо прочего, проверку знания городской инфраструктуры, правил поездки и норм взаимодействия с пассажирами, включая нюансы общения с последними, особенности перевозки багажа, а также меры безопасности при посадке и высадке.

Водители обязаны знать местонахождение значимых мест города: музеев, достопримечательностей, вокзалов, аэропортов, стадионов, социальных учреждений и органов власти, а также оптимальных вариантах подъезда к ним. Таксистов экзаменуют и на понимание ими алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях, включая ДТП, при поломке автомобиля. Оценивается и знания по оказанию первой помощи. В целом же аттестация включает 10 вопросов, для ответов на которые дается 20 минут. Для успешного прохождения испытаний нужно правильно ответить минимум на 8 вопросов.

Первые две попытки сдачи экзамена можно пройти в режиме онлайн, а в случае неудачи водителям необходимо будет сделать это очно — в аттестационном центре Департамента транспорта Москвы. Власти рассчитывают, что новые меры помогут повысить качество услуг и безопасность на дорогах.

— В соответствии с указаниями главы города Сергея Собянина, мы продолжим контролировать работу такси, чтобы ваши поездки всегда были комфортными и безопасными — комментирует ситуацию заместитель мэра Максим Ликсутов.

Ранее аналогичные требования к таксистам были введены в Московской области, где водители также обязаны подтверждать свою квалификацию. В столице процесс контроля, повторим, будет осуществляться совместными усилиями транспортных инспекций и правоохранительных органов.