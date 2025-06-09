Российские таксопарки переключились на машины с пробегом из Китая

В нашей стране за первые пять месяцев 2025 года количество лизинговых сделок с таксопарками составило 55% в сегменте автомобилей с пробегом. На долю «китайцев» пришлось 40,5%, хотя в 2024-м речь шла всего о 5%.

Спрос на «поднебесные» модели рос с января по май

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на экспертов компании «Альфа-Лизинг», главной предпосылкой сложившейся ситуации стало снижение числа ликвидных «японцев», «европейцев» и «корейцев». Кроме того, с каждым годом ассортимент подержанных «поднебесных» моделей становится в России все больше.

Уточняется, что ощутимая положительная динамика по китайским автомобилям обусловлена ростом доверия отечественных бизнесменов к автопрому «Поднебесной». Такие модели подтвердили свою надежность, в частности, у них достойный ресурс двигателей и коробок передач.

В итоге в сфере такси с января по май самым популярным автомобилем стал Kia Rio благодаря 8-процентной доле. Следом идет Hyundai Solaris, набравший 7%. На третьей строчке расположился Changan Alsvin за счет своих 6%. Также в первую пятерку вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, на который пришлось 4,5%, и LADA Granta с 4%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Москве резко ужесточают контроль за таксистами.