С начала года в Москве конфисковали более 1200 автомобилей такси

С начала года инспекторы МАДИ проверили свыше 14,5 тыс. автомобилей такси. Результаты показали, что значительное число перевозчиков по-прежнему пренебрегает требованиями безопасности.

Максим Ликсутов сообщил, что у нарушивших правила перевозчиков было конфисковано свыше 1,2 тыс. автомобилей на основании статьи 27.10 КоАП РФ. Согласно законодательству, таксопарки обязаны следить за состоянием машин и здоровьем водителей перед выходом на линию. Пренебрежение этими правилами повышает риск аварий и создает угрозу для пассажиров.

Регулярные проверки направлены на сокращение числа ДТП с участием такси. А с недавнего времени, как ранее уже сообщал портал «АвтоВзгляд», начались проверки водителей и на наличие обязательной аттестации, необходимой для работы в такси.

— Перевозчики должны строго следовать законодательству, это влияет на безопасность пассажиров. Соблюдение правил перевозки помогает снизить количество аварий и делает такси максимально комфортным и надежным видом городского транспорта, — отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.