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В России предложили ввести госстандарт для автомобилей такси

Подразумеваются ограничения по цене и требования по мощности и надежности машин

Новая инициатива направлена на дальнейшее регулирование рынка и во многом является реакцией на принятый ранее закон о локализации такси. Предлагаемые стандарты могут повлиять как на автопроизводителей, так и на самих перевозчиков, вынужденных уже сейчас обновлять автопарк.

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Автор
Александр Проневский

Изображение В России предложили ввести госстандарт для автомобилей такси

О том, что общественный совет по развитию такси выступил с предложением утвердить единый государственный стандарт для автомобилей, используемых в пассажирских перевозках, сообщил «Коммерсант». Среди ключевых требований — стоимость машины в базовой комплектации не более 1-1,5 млн рублей, а также ряд технических параметров.

Так, автомобили для такси должны оснащаться двигателем мощностью 100-150 л.с., расходовать не более 5-7 литров топлива на 100 км и иметь ресурс до капремонта не менее 300 тыс. км. Дополнительно предлагается включить в госстандарт автоматическую коробку передач, передний привод и заводскую гарантию сроком от трех лет.

Обращения с этими предложениями направлены в Минпромторг, Госдуму и Совет Федерации. В случае принятия стандарта автопроизводителям придется адаптировать модельный ряд под установленные требования или создавать специализированные версий машин, ориентированных именно на сектор пассажирских перевозок.

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