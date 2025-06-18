В Москве выявили несколько десятков таксистов, работавших без аттестации

В ходе рейда инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) проверяли документы и наличие пройденной аттестации у столичных водителей такси. Кстати, последние отозвались о ней положительно.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на первого замначальника МАДИ Михаила Устиновского. По его словам, с 6 июня в Первопрестольной удалось выявить 25 водителей такси, проигнорировавших требования закона о прохождении обязательной аттестации. Г-н Устинов выразил уверенность в том, что подобные нововведения в сфере пассажирских перевозок пойдут на пользу и самим таксистам, и сделают поездки по московским дорогам безопаснее.

Напомним, аттестацию водителей такси в Москве ввели в августе прошлого года. Такая процедура стала обязательной с 1 марта, распространившись и на Подмосковье. Тестирование шоферов направлено на то, чтобы пассажиры могли чувствовать себя комфортнее, увереннее и безопаснее.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России предложили ввести госстандарт для автомобилей такси.