«Яндекс Такси» отменит доплату за детские кресла до конца 2025 года

Главная задача агрегатора — убрать дополнительную плату за использование детских кресел, сохранив при этом интерес водителей к подобным заказам. Для этого сервис намерен увеличить количество автомобилей с такой опцией и изменить систему тарификации.

О том, что до конца этого года компания планирует изменить правила для пассажиров с детьми, сообщает ТАСС, ссылаясь на директора по работе с государственными органами «Яндекс Такси» Антона Петракова. В ближайшее время сервис детально проработает механизм отмены доплат за кресла, чтобы сбалансировать интересы клиентов и водителей.

По данным компании, за последний год число водителей с необходимым оснащением выросло на 40%, что позволило сократить время поиска машины на «детские» заказы на 12%.

Параллельно готовится пилотный проект для многодетных семей. С помощью интеграции с «Госуслугами» сервис намерен предоставлять скидки на поездки. Инициатива охватит пользователей из разных регионов. Снижение стоимости должно сделать услугу более востребованной у родителей.