Таксопарки активно скупают иномарки перед ужесточением требований

Весной 2025 года операторы такси и каршеринга значительно увеличили закупки иномарок посредством лизинга. Основной причиной стал предстоящий закон о локализации автомобилей для перевозок, который ограничит использование иностранных моделей в коммерческих целях.

«Коммерсантъ» сообщил, что по данным участников рынка, с начала года объем лизинговых сделок с новыми автомобилями для такси вырос на 74%, а с подержанными — в 4,5 раза. Особый интерес вызывают машины, которые с марта 2026 года нельзя будет вносить в реестры таксопарков.

Принятые изменения разрешат эксплуатацию только определенных локализованных моделей, включающих отечественные LADA Granta, Vesta, Aura, а также некоторые китайские машины, набравшие достаточно баллов. Однако автомобили, приобретенные до вступления закона в силу, смогут работать до полного списания. И именно это подстегнуло таксопарки к активным закупкам.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на иномарки в ближайшие месяцы. Перевозчики стремятся успеть пополнить парки до введения ограничений, чтобы сохранить возможность использования этих машин в течение нескольких лет.

Дело в том, что переход на локализованные модели может затянуться на длительный срок из-за экономических сложностей. В частности, эксплуатация некоторых разрешенных автомобилей пока менее выгодна для бизнеса, что может отразиться на стоимости услуг для пассажиров.