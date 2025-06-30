В крупных российских городах может исчезнуть треть таксопарков

В нашей стране общая рентабельность таксопарков в больших городах съехала до 6% с прежних 16%. В результате рынок могут покинуть до двух третей игроков.

На рынок перевозок давит ставка ЦБ и не только

Как сообщает телеканал «Известия», таксопаркам стало труднее работать из-за высокой ставки ЦБ, дефицита шоферов и буквально неподъемных условий лизинга. Уточняется, что последние не позволяют зарабатывать в сфере пассажирских перевозок при использовании новых машин.

На сегодняшний день средний возраст автомобилей-такси в регионах, как правило, составляет около пяти лет. Машины не молодеют, запчасти к ним прибавляют в цене, поэтому многим таксопаркам проще закрываться, чем продолжать работу в сложившихся реалиях.

Согласно прогнозу экспертов, отрасль столкнулась с системным кризисом, до начала следующего года ее могут покинуть еще 10% таксопарков. Чтобы остаться на плаву, они делят бизнес на части, избегают уплаты НДС либо уходят в тень.

Снижение количества таксопарков грозит повышением цен на поездки для обычных пассажиров. АВТОВАЗ готовит спецпредложения для сферы такси, льготные программы. Эксперты уверены, что комплексно решить проблему помогут господдержка и выгодный лизинг.