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Такси на Камчатке перейдут на экологичные автомобили

Новые требования затронут перевозчиков уже в следующем году

С 1 июля 2026 года таксопарки Камчатского края могут обязать использовать машины не ниже 4-го экологического класса. Соответствующий законопроект уже рассмотрен профильным комитетом Законодательного Собрания региона.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Такси на Камчатке перейдут на экологичные автомобили

Законодательное собрание Камчатского края сообщило, что законопроект разработан по поручению губернатора края министерством транспорта и дорожного строительства. При его подготовке ведомство провело консультации с представителями таксоперевозчиков, чтобы учесть их возможности и предложения.

Инициатива направлена на снижение вредных выбросов и повышение комфорта пассажиров. Власти предусмотрели переходный период, чтобы перевозчики успели обновить автопарк без резкого роста затрат. Требования к экологическому классу машин для такси вводятся в соответствии с федеральным законодательством.

Окончательное решение по законопроекту планируется принять на 50-й сессии Собрания, запланированной на 8 июля. Если инициатива будет поддержана, Камчатка присоединится к общероссийскому процессу перевода такси на более чистые автомобили.

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