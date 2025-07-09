За год цены на услуги такси в Москве увеличились на 70%

Динамика ценообразования вызывает вопросы: данные Росстата, аналитиков и самих агрегаторов сильно отличаются. По официальной статистике, с мая 2024 по май 2025 года цена за 1 км поездки выросла на 30,8%, тогда как «Яндекс Такси» заявляет о увеличении цен всего на 16% — правда, в расчеты последнего включены и поездки по Московской области. А вот пассажиры фиксируют куда более резкие скачки: в плохую погоду или при наряженном графике стоимость может удваиваться: до 70% от обычной.

Ключевой проблемой, пишет ресурс «Известия», стала для таксопарков катастрофическая нехватка водителей. По данным Департамента транспорта Москвы, из 422 тысяч зарегистрированных в системе перевозчиков реально работают лишь 150 тысяч. Средний срок работы таксиста сократился до 8-10 месяцев, а к середине 2026 года отток из этой отрасли может достичь дополнительных 10%.

Причины включают бюрократические барьеры (получение ID, аттестация, справка об отсутствии судимости) и низкие заработки. Таксопарки, в свою очередь, сокращают количество автомобилей из-за дорогого лизинга: за год количество новых машин в реестре упало вдвое.

Агрегаторы объясняют рост цен алгоритмами динамического ценообразования: если спрос превышает предложение, система автоматически повышает стоимость. Например, поездка из центра Москвы в Тропарево в обычное время обходится в 900 рублей, но в час пик или при всплеске заказов прайс может подскочить до 1700 рублей. При этом детали расчета коэффициентов остаются скрытыми от пользователей.

ФАС уже проводит проверки 344 агрегаторов в 85 регионах, включая «Яндекс Такси». Однако эксперты сомневаются, что регулирование сможет быстро стабилизировать цены. По словам представителей отрасли, единственный способ снизить стоимость поездок — увеличить число частных водителей, но в Москве их доля минимальна из-за жестких требований законодательства.

Ранее, портал «АвтоВзгляд» сообщал о том, что Генпрокуратура запустила проверку ценовой политики сервисов такси в некоторых регионах, где наблюдались сбои в работе интернета, в результате чего извозчики задирали цены в несколько раз.